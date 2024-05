Investiture attendue de Poutine, plus incontesté que jamais en Russie

Près de deux mois après une réélection présentée comme triomphale par le Kremlin, en l'absence de candidature dissidente, le chef de l'État russe, âgé de 71 ans et au pouvoir depuis près d'un quart de siècle, rempile au moins jusqu'en 2030.

En 2020, il a fait réviser la Constitution pour pouvoir effectuer deux mandats de six ans supplémentaires, soit jusqu'en 2036, l'année de ses 84 ans.

Sous les ors du Kremlin et en présence de l'élite politique du pays et de représentants étrangers, dont l'ambassadeur français, l'investiture doit débuter à 12H00 locales (09h00 GMT) et durer environ une heure, selon les médias russes.

D'autres pays européens, comme la Pologne, l'Allemagne et la République tchèque, ont signalé qu'ils n'enverraient pas de représentants, pour marquer leur opposition à la politique du Kremlin.