Une touriste belge décède après avoir fait une chute de 100 mètres aux Canaries

Une touriste belge est décédée lundi après avoir chuté d'une importante hauteur à Gran Canaria, dans les Canaries. L'accident s'est produit à proximité du Roque Nublo, le troisième plus haut sommet de l'île, a écrit le journal espagnol El Día.

Le Roque Nublo est un monolithe de 67 mètres de haut et l'un des monuments naturels les plus importants de Gran Canaria. Selon le centre de coordination local, la victime avait fait une grave chute aux alentours de midi. Un hélicoptère du Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) a été mobilisé pour récupérer le corps et le remettre aux autorités judiciaires. Des pompiers et des membres de la Guardia Civil (police) ont également participé à l'opération.