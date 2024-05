Italie: des ONG dénoncent l'interdiction de vols de recherche de migrants

"On ne s'arrêtera pas. Les ordonnances ont un objectif clair: arrêter (...) les seuls yeux de la société civile en Méditerranée", a réagi l'ONG allemande Sea-Watch. Elle dénonce un "acte lâche et cynique (...) à des fins de propagande politique en vue des élections européennes" du 9 juin.

Giulia Messmer, porte-parole de Sea-Watch pour l'Italie, précise avoir effectué un vol mercredi depuis l'île de Lampedusa "avec l'autorisation de l'aéroport de décoller et d'atterrir".

Selon l'Enac, le rôle de recherche et sauvetage en mer revient aux garde-côtes italiens et toute activité en dehors de ce cadre est illégale. Mais les associations font valoir que les États n'assurent pas leur rôle de coordination et que les avions des ONG sont cruciaux pour permettre de communiquer aux navires les positions GPS des embarcations.

Les ordonnances concernent les aéroports siciliens de Trapani, Palerme, Lampedusa et Pantelleria. Les ONG ont la possibilité de déposer dans les 60 jours un recours devant un tribunal administratif.