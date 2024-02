Jusqu'à 90% des vols annulés chez Lufthansa suite à une grève: quelles conséquences à Zaventem?

"En raison de la grève, nous supposons actuellement qu'environ 10 à 20% du programme de Lufthansa Airlines sera possible le 7 février", a indiqué mardi la compagnie sur son site internet.

Cet arrêt de travail vient s'ajouter à une longue liste de conflits sociaux depuis plusieurs mois dans les entreprises en Allemagne où l'inflation qui grignote le pouvoir d'achat accroît les tensions entre salariés et directions dans les négociations tarifaires annuelles.

Le syndicat Verdi a lancé un appel à une grève d'avertissement dans le cadre d'un conflit sur les salaires des agents au sol, de la maintenance à la manutention des passagers et des avions, soit 25.000 salariés.

La grève de 24h00 affectera le premier aéroport allemand, Francfort, ainsi que ceux de Munich, Hambourg, Berlin et Düsseldorf.

Les voyageurs bloqués peuvent réserver "gratuitement" un autre vol sur le site internet de la compagnie. Pour les voyageurs ayant réservé un vol intérieur en Allemagne, il est possible de convertir le billet d'avion en bon d'achat pour un billet de train.

Verdi, qui réclame au moins 500 euros de plus sur la fiche de paye mensuelle et une prime de compensation d'inflation de 3.000 euros, n'est pas satisfait des concessions de Lufthansa jugées "totalement insuffisantes".

Les employés de Lufthansa "ont déjà environ 10% de moins dans leurs poches qu'il y a trois ans" à cause de l'inflation, pendant que le groupe affiche des "bénéfices record", a justifié Marvin Reschinsky, responsable des négociations chez Verdi, dans un communiqué lundi.

La compagnie fait valoir que son offre prévoit des augmentations de "plus de 13%" sur une période de 3 ans, et le paiement d'"importantes primes contre l'inflation".

Les négociations entre syndicat et direction doivent reprendre le 12 février à Francfort.

Conséquences en Belgique

Neuf vols opérés par la compagnie aérienne allemande Lufthansa au départ de l'aéroport de Zaventem sont annulés mercredi, selon les informations mises à jour mercredi par Brussels Airport. Il s'agit de vols à destination de Munich et Francfort, les deux aéroports allemands les plus touchés par le mouvement de grève du personnel au sol de la compagnie.

L'ensemble des vols à destination de la capitale de la Bavière ont été annulés. Les vols pour Francfort annulés étaient prévus à 11H25 et 14H40. En conséquence, neuf vols retour au départ de Munich et de Francfort avec Bruxelles pour destination sont également annulés.

Il sera toutefois possible de se rendre à Francfort mercredi. En effet, Lufthansa opérera tout de même quelques vols ainsi que Brussels Airlines.

Lufthansa, la plus grande compagnie aérienne d'Allemagne, a annulé entre 80% et 90% des vols prévus mercredi, soit près d'un millier. Plus de 100.000 passagers sont contraints d'amender leurs déplacements.

La grève devrait se prolonger jusqu'à 07h00 jeudi. Cette action fait suite aux négociations salariales en cours pour les quelque 25.000 membres du personnel au sol de Deutsche Lufthansa, Lufthansa Technik et Lufthansa Cargo entre autres.