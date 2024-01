La Belgique préside le Conseil de l'Union européenne: le programme est chargé cet après-midi à Bruxelles pour l'inauguration

"Vers 15h il y aura l’inauguration du logo de la présidence belge au Mont des Arts, dans le centre de Bruxelles. Et puis ce sera suivi par une photo de famille entre la délégation belge et les commissaires européens", explique notre journaliste. "Enfin, vers 18h, il y aura une conférence de presse entre le Premier ministre, Alexander Decroo, et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen".

"Lors de cette conférence, le Premier ministre devrait rappeler les grandes priorités de cette présidence. Comme par exemple : renforcer les frontières européennes et l’économie, mais aussi reformer les grandes institutions".