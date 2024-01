Un plan pour l'après-guerre dévoilé par Israël: "Pas de présence civile israélienne dans la bande de Gaza"

Le plan présenté par Yoav Gallant, qui doit encore recevoir l'aval du gouvernement, divisé, prévoit la poursuite des opérations à Gaza jusqu'au "retour des otages", au "démantèlement des capacités militaires et de gouvernance du Hamas" et à "l'élimination des menaces militaires".

Quant à l'après-guerre, M. Gallant plaide pour une solution sans le Hamas, mais sans présence civile israélienne non plus, rejetant de fait des propositions de deux ministres d'extrême droite, qui avaient récemment appelé au retour de colons juifs à Gaza et à "l'émigration" de la population palestinienne. Ces propos ont suscité un tollé international, dénoncés notamment par l'allié américain et le chef de la diplomatie européenne.

"Il n'y aura pas de présence civile israélienne dans la bande de Gaza après l'atteinte des objectifs de la guerre", a déclaré jeudi soir M. Gallant, précisant toutefois que l'armée garderait "sa liberté d'action" dans ce territoire pour y juguler toute "menace" éventuelle.