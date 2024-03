La Commission européenne émet des réserves sur le rachat d'ITA par Lufthansa

Après avoir lancé une enquête approfondie sur ce projet à la fin du mois de janvier, la Commission européenne vient d'envoyer officiellement une "communication des griefs" à Lufthansa et au gouvernement italien. Plus précisément, la Commission européenne craint que l'accord ne restreigne la concurrence sur les liaisons aériennes entre l'Italie et l'Europe centrale, les États-Unis, le Canada et le Japon. Elle craint également qu'ITA Airways ne devienne trop dominante à l'aéroport de Milan-Linate.

"Chaque année, des millions de passagers voyagent sur ces liaisons, ce qui représente un coût annuel de plus de 3 milliards d'euros", indique un communiqué de presse de la Commission européenne. "La Commission européenne veut s'assurer que l'opération n'aura pas d'effets négatifs pour les clients - consommateurs et entreprises - sous la forme d'une augmentation des prix ou d'une diminution des services.