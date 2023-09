La Finlande interdira la plupart des véhicules russes dès minuit

Les pays baltes (l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie) avaient déjà pris une décision similaire auparavant. Les entrées à caractère permanent de voitures portant une plaque d'immatriculation russe étaient déjà interdites en Finlande. À présent, l'interdiction est également étendue aux véhicules franchissant la frontière pour une durée limitée. Les voitures russes qui se trouvent déjà en Finlande devront quitter le pays avant le 16 mars 2024. La Finlande ne saisira pas les véhicules à la frontière, a souligné la ministre Valtonen.

Environ 5.000 voitures russes traversent la frontière chaque semaine, a ajouté la ministre des Affaires étrangères. La frontière entre la Finlande et la Russie est longue de 1.300 kilomètres, ce qui en fait la plus longue frontière entre la Russie et un État membre de l'Union européenne.