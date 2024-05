Trois individus prennent d'assaut et braquent une bijouterie de luxe avenue Montaigne à Paris

Une équipe de malfaiteurs, l'un équipé d'une arme longue, a braqué samedi à Paris la bijouterie Harry Winston située avenue Montaigne, à deux pas des Champs-Elysées, pour un butin inconnu à ce stade, a-t-on appris de sources policière et proche de l'enquête.

Les faits ont eu lieu vers 11H45. Les braqueurs "ont utilisé des motos pour commettre leur méfait et prendre la fuite", a détaillé la source policière, confirmant une information d'Actu17. "Selon les premiers éléments, ils étaient trois et ont pris la fuite avec une moto et un scooteur", a précisé la source proche de l'enquête.



"Un coup de feu a été tiré de l'extérieur de l'établissement" mais "aucun blessé n'est à déplorer", a-t-on ajouté. Il s'agirait d'un tir "de dissuasion", selon la source proche de l'enquête.