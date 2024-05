La Maison Blanche annonce une nouvelle aide à l'Ukraine sur fond d'offensive russe

La Maison Blanche a annoncé vendredi une aide militaire de 400 millions de dollars, sous forme d'équipement et d'aide à la formation, pour "porter assistance à l'Ukraine", selon un communiqué.

Washington s'efforce de rattraper les longs mois perdus pendant que le Congrès tentait de s'entendre sur l'assistance à Kiev, une période durant laquelle le flot d'armement et de munitions envoyé par les Etats-Unis s'était tari.

Les Etats-Unis sont le premier soutien militaire de l'Ukraine face à l'invasion russe, et ont engagé plus de 44 milliards de dollars depuis le début de la guerre en février 2022.

Après de très longues et difficiles discussions, le Congrès américain avait voté fin avril, à la Chambre des représentants d'abord et au Sénat ensuite, une enveloppe supplémentaire de 61 milliards de dollars pour aider militairement et économiquement l'Ukraine, à la demande du président Joe Biden.

L'aide annoncée vendredi sera prélevée sur les réserves du ministère de la Défense américain, et donc immédiatement disponible ou presque, comme la tranche de 1 milliard de dollars dévoilée juste après le vote du Congrès.

Washington avait également annoncé en avril une aide beaucoup plus importante, d'un montant de 6 milliards de dollars, cette fois non pas en prélèvements sur les stocks existants, mais sous forme de commandes à l'industrie de défense.