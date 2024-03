La Pologne se joint à l'initiative tchèque des obus pour l'Ukraine

Le ministre hongrois des Affaires étrangères Peter Szijjarto a assuré jeudi que son pays n'allait pas y participer. Il a rappelé que son pays n'avait pas livré d'armes à l'Ukraine et qu'il ne comptait pas le faire à l'avenir non plus. Son collègue slovaque Juraj Blanar estime, de son côté, qu'il n'y a pas de solution militaire pour la guerre en Ukraine.

Le groupe Visegrad est une alliance entre la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie et la République tchèque.