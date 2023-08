La tempête Hans balaie la Scandinavie

La Scandinavie est également confrontée aux inondations, aux incendies et aux dégâts des eaux dans le sillage de la tempête Hans qui a déversé d'importantes quantités de précipitations tant en Suède qu'en Norvège. Le trafic ferroviaire, maritime et aérien dans les deux pays a connu des retards, des fermetures et des annulations. De nombreuses routes ont également été submergées.

Près de Hudiksvall, à environ 300 kilomètres au nord de Stockholm, deux wagons d'un train de voyageurs ont déraillé mais sans faire de blessé. Dimanche, plus de 25.000 éclairs ont été comptabilisés en Suède et à Malmö, selon la radio SVT, une importante panne de courant a touché plus de 5.000 foyers. De nombreuses caves et maisons inondées ont été signalées par ailleurs dans la région de Västernorrland.

Les météorologues norvégiens s'attendent par ailleurs à une dégradation de la situation dans le pays et que la tempête soit l'une des plus violentes de ces 25 dernières années. L'institut météorologique national a placé de grandes parties du sud de la Norvège en alerte jusqu'à mardi soir. Des alertes aux glissements de terrain ont également été émises dans plusieurs municipalités. Les autorités exhortent les habitants à télétravailler.