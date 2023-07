L'Allemagne offre son aide aux Pays-Bas pour venir à bout de l'incendie sur un cargo

L'Allemagne a déjà envoyé mercredi matin des secours spécialisés afin de refroidir le navire. Les travaux d'extinction de l'incendie ne peuvent pas encore être menés car les garde-côtes craignent que le Fremantle Highway ne se renverse durant l'opération. Le brasier toujours en cours ne permet pas non plus de remorquer le navire pour le moment.

Les autorités néerlandaises redoutent que l'environnement à proximité de l'île frisonne, dans la mer des Wadden classée réserve de biosphère par l'Unesco, subisse d'importants dégâts si le cargo en flammes venait à couler.

Si du carburant venait à s'échapper du navire, les vents et courants actuels et des prochains jours le pousseraient vers le nord, donc en direction contraire aux îles des Wadden, selon un courrier du ministre démissionnaire Mark Harbers, chargé des Infrastructures et de l'état des Eaux, adressé au Parlement.