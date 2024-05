Décès de Laura Trappeniers, Belge disparue à Tenerife: "Rien ne laissait présager une issue aussi dramatique", témoigne un ami

Il poursuite: "C’est difficile à gérer. (...) Les circonstances sont particulièrement difficiles à supporter: on lit que la moitié d’un corps s’est échoué sur le rivage et qu’il pourrait s’agir du corps de Laura. En tant qu’ami, c’est très dur à supporter. (...) . "Où est la voiture? Et où est Marc?"

Selon Guy, le couple était bien installé dans la communauté belge de Tenerife. "Ce n’étaient pas les personnes les plus extraverties. Marc aime peindre. Dans sa tête, c’est un artiste. Parfois, il semble confus et baragouine. Mais intrinsèquement, c’est une personne bonne et douce".

Et de conclure: "Nous attendons l’enquête. Mais cela peut prendre des semaines avant que l'on ait des résultats. Ici, à Tenerife, tout va à son aise, même la Guarda Civil."