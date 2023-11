Le chef du service ukrainien de cybersécurité accusé de corruption

Iouri Chtchygol, haut responsable ukrainien qui dirigeait depuis trois ans le Service d'État des communications spéciales chargé notamment de la cybersécurité des structures gouvernementales, a été placé en détention préventive, a indiqué jeudi le parquet national anti-corruption. L'homme est soupçonné d'avoir détourné plus de 1,5 million d'euros lors d'achat de logiciels à des prix gonflés et avait été limogé lundi.

L'adjoint de M. Chtchygol, Viktor Zhora, a également été licencié. L'enquête vise également quatre autres responsables, qui risquent jusqu'à six ans de prison, a précisé le parquet spécialisé dans les affaires de corruption (SAP).

Un tribunal a ordonné son placement en détention pour deux mois et fixé sa caution à 625.000 euros, a précisé le ministère public.

Iouri Chtchygol est soupçonné d'avoir détourné, en 2021 et 2022, quelque 62 millions de hryvnias (plus de 1,5 million d'euros) lors d'achat de logiciels à une société étrangère à des prix surévalués. Ces fonds ont été transférés à l'étranger afin d'y être "légalisés et distribués entre les membres" du groupe criminel dont M. Chtchygol faisait partie, a accusé le bureau d'enquête national dans un communiqué publié sur Telegram.

M. Chtchygol a de son côté dit espérer pouvoir "prouver son innocence" au tribunal. "Tous les achats ont été réalisés dans le respect de la législation en vigueur", a-t-il affirmé dans une déclaration citée par l'agence Interfax-Ukraine.

Au début de l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, l'Ukraine était particulièrement visée par de très nombreuses cyberattaques russes dont elle a réussi à se défendre, selon des experts.