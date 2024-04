Le Danemark va augmenter son fonds d'aide militaire à l'Ukraine de 590 millions d'euros

"Depuis le début de la guerre, le Danemark est l'un des pays donateurs les plus actifs. Nous devons continuer ainsi, et c'est pourquoi je me réjouis qu'une large majorité des partis du Folketing (parlement danois, ndlr) nous soutienne en ajoutant 4,4 milliards supplémentaires" au fonds pour l'Ukraine, a déclaré le ministre de la Défense Troels Lund Poulsen, cité dans un communiqué.

Munitions d'artillerie, systèmes de missiles Harpoon, chars, drones et défense anti-aérienne font partie de l'aide militaire octroyée par le pays scandinave.