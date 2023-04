Le groupe Wagner et un média dirigé par Prigojine sanctionnés par l'UE

Les États membres de l'UE (Conseil) ont décidé jeudi d'ajouter le groupe paramilitaire russe Wagner, ainsi qu'une agence de presse dirigée par le financier de cette milice, Evgueni Prigojine, sur la liste des sanctions de l'UE pour leur soutien à l'invasion russe de l'Ukraine, et en particulier les attaques menées contre les villes ukrainiennes de Soledar et Bakhmout.

Cette décision vise à compléter le "paquet Wagner" adopté le 25 février dernier à l'encontre d'individus et d'entités pour les activités déstabilisatrices de ce groupe à travers le monde, et notamment en Afrique.

Elle vise aussi RIA FAN, une agence de presse qui appartient au groupe médiatique Patriot, dont le conseil d'administration est dirigé par Evgueni Prigojine. Cette agence participe à la propagande pro-gouvernementale et à la désinformation sur la guerre, soulignent les Européens. Les personnes et entités listées sont soumises à un gel de leurs avoirs, et ne peuvent être financées depuis l'UE.