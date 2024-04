Signé Giltay – Affaire Depardieu: "Le verdict du tribunal de l'opinion publique est déjà tombé"

L’addition commence à être lourde pour Gérard Depardieu il bénéficie toujours de la présomption d'innocence mais il est ressorti de garde à vue, avec deux nouvelles mises en examen, et sera jugé en octobre, son image est un peu détruite. Agé de 75 ans, il y a peu de chance qu'un jour on lui reconfie un rôle.



Quand les producteurs engagent Depardieu, ils savent qu'ils engagent un agresseur. Ces mots prononcés il y a quelques temps par l'actrice Anouk Grinberg résument bien la situation, la loi du silence est désormais brisée. Dans le même entretien elle racontait un tournage avec l'acteur, du matin au soir on avait droit à ces salaceries, et c'est une constante, dans tous les témoignages et toutes les plaintes qui le frappent désormais.

Hier, il est sorti de garde à vue avec deux mises en examen pour des faits commis sur le tournage des Volets verts de Jean Becker en septembre 2021, l'une concerne une décoratrice à qui Gérard Depardieu aurait tenu des propos graveleux avant, je cite, "de lui pétrir la taille et le ventre et de remonter jusqu'au sein". Sur le même tournage, une assistante-réalisatrice l'accuse de violences sexuelles, elle aussi a déposé plainte.