Le ministre allemand des Finances favorable à des livraisons de missiles longue portée

"J'espère et je pense que cela peut être possible", a dit le ministre libéral, dans un entretien accordé aux médias Bild, Die Welt et Politico, à la fin de sa première visite à Kiev depuis l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022. "En temps de guerre, la vitesse est un facteur essentiel", a-t-il ajouté.

L'Allemagne subit des pressions croissantes de la part de Kiev pour qu'elle lui envoie des missiles de croisière Taurus à longue portée afin de soutenir sa contre-offensive contre les troupes russes.