Le nouveau Premier ministre britannique accueilli favorablement en Irlande du Nord

Dans le cadre de sa tournée inaugurale à travers le Royaume-Uni, le nouveau chef du gouvernement travailliste a notamment rencontré en début de matinée la Première ministre Michelle O'Neill (Sinn Fein, républicaine) et la vice-Première ministre Emma Little-Pengelly (DUP, unioniste).

Les deux camps, qui gouvernent de concert en vertu de l'accord de paix de 1998, espèrent que M. Starmer apportera une plus grande stabilité, un plus grand engagement à l'égard de cette province et apaisera les relations avec Dublin.

"Nous avons partagé avec le Premier ministre notre joie que le parti de l'accord du vendredi Saint, le Labour, soit de retour au gouvernement à Londres", a déclaré la cheffe du Sinn Fein, Mary Lou McDonald.

Face à la presse, elle a expliqué avoir rappelé au nouveau dirigeant britannique que "les référendums, les dispositions relatives aux référendums et le fait de tracer notre avenir ensemble sont au coeur" de l'accord, qui a instauré la paix après trois décennies d'un sanglant conflit, signé sous Tony Blair.