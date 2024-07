Relèvement du niveau d'alerte de bases américaines en Europe

Selon CNN, la phase d'alerte est passée à "Charlie", la seconde plus élevée, applicable lorsqu'un incident se produit ou que des renseignements sont reçus indiquant qu'une action terroriste contre du personnel ou des installations est probable.

Les renseignements obtenus par les USA suggèrent que la Russie pourrait prendre pour cibles des bases américaines et du personnel militaire via des tierces parties. Ces informations ont été jugées "suffisamment alarmantes" pour "appliquer des protocoles de sécurité supplémentaires".

Citant un haut représentant de l'Otan, CNN rapporte que les échanges d'information au sujet de la "campagne d'actes de sabotage clandestins menée par la Russie" en Europe ont "considérablement augmenté". Selon le représentant, ces activités sont devenues "de plus en plus effrontées et agressives" au cours des derniers mois. Les élections dans plusieurs pays occidentaux ont offert à la Russie une "occasion unique" d'amenuiser le soutien de l'opinion publique à l'Ukraine.

Le commandement militaire américain en Europe (USEUCOM) n'a pas commenté directement le relèvement du niveau d'alerte. Un porte-parole a toutefois déclaré que ce relèvement n'était pas lié "à une menace unique, mais à une combinaison de facteurs susceptibles d'avoir un impact sur la sécurité des troupes américaines en Europe".