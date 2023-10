Législatives en Slovaquie: les résultats du scrutin pourraient faire pencher la balance de ce pays européen en faveur de la Russie, voici pourquoi

La Slovaquie, membre de l'UE et de l'Otan, a fourni une aide militaire substantielle à l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe en février 2022. Mais si son parti arrive au pouvoir, la Slovaquie n'enverra plus "une seule balle" à l'Ukraine, a déclaré récemment l'ancien communiste de 59 ans, qui réfute les qualificatifs de "populiste" et "démagogue".

Les résultats définitifs sont attendus ce dimanche matin. La présidente slovaque Zuzana Caputova a déclaré à l'AFP cette semaine qu'elle confierait la formation du prochain gouvernement au chef du parti vainqueur, indépendamment de sa "préférence personnelle" en tant qu'ancienne membre de la Slovaquie progressive.

Au cours d'une campagne électorale houleuse, marquée par des taux particulièrement élevés de désinformation en ligne et qui a donné lieu à plusieurs rixes entre candidats, M. Fico s'en est pris aussi bien à l'UE et à l'Otan qu'à la minorité LGBTQIA+. Il s'est aussi opposé à toute aide militaire supplémentaire à l'Ukraine qui lutte contre l'invasion russe. Le vainqueur de l'élection aura besoin de l'aide des petits partis pour former une coalition majoritaire au sein du parlement de 150 sièges. Le nouveau gouvernement remplacera celui de la coalition de centre droit au pouvoir depuis 2020, qui a changé trois fois en trois ans et qui a fourni une aide militaire et humanitaire considérable à l'Ukraine.