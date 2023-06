L'équipe B-FAST est rentrée d'Italie: "On a eu les inondations en 2021 et aujourd'hui on rend la pareille"

L'équipe B-FAST, envoyée le 26 mai dernier dans le nord de l'Italie à la suite des graves inondations, est rentrée en Belgique mardi en fin d'après-midi. Au total, environ un milliard de litres d'eau ont été pompés par les secours belges à Conselice. L'équipe B-Fast a été accueillie à la Protection civile (SPF Intérieur) de Crisnée.

Quatorze personnes, cinq véhicules logistiques et deux unités de pompage composaient l'équipe B-Fast qui s'est rendue à Conselice, une commune dans le centre de l'Émilie-Romagne, pour y réaliser des opérations de pompage d'eau. "Il y avait des membres de la Protection civile, mais aussi une personne des Affaires étrangères, une personne de la santé publique pour le côté médical, une partie management composé de trois ou quatre personnes et l'autre partie de l'équipe était des opérateurs pour les pompes et qui tournaient en shift pour maintenir ces pompes en fonctionnement," explique à l'agence Belga le capitaine Simon Henrard, "sector leader" lors de la mission sur place.