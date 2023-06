La Russie convoque l'ambassadeur belge: Moscou affirme que des armes belges ont été utilisées sur son sol

Selon le ministère russe des Affaires étrangères, l'ambassadeur s'est vu signifier "une vive protestation à la suite des révélations concernant l'utilisation d'armes fabriquées en Belgique par des groupes subversifs qui ont mené des attaques terroristes dans la région de Belgorod". "La Russie avait, à plusieurs reprises, mise en garde contre le danger que les forces armées ukrainiennes soient approvisionnées en armes et équipements occidentaux et que ceux-ci se répandent de manière incontrôlée", a-t-il ajouté.

Moscou a appelé la Belgique à "ne pas fermer les yeux sur les preuves de plus en plus nombreuses du soutien apporté" par Kiev à ces groupes armés qui "s'en prennent aux civils et aux infrastructures civiles en Russie".

Ces incursions, revendiquées par des groupes armés se disant russes et luttant aux côtés de l'armée ukrainienne, ont donné lieu à de violents affrontements dans la région russe de Belgorod, frontalière de l'Ukraine. Elles s'étaient accompagnées de bombardements massifs sur des villes et des villages russes, qui ont fait plusieurs morts et des dizaines de blessés chez les civils. Moscou avait utilisé l'aviation et l'artillerie pour repousser ces groupes armés arrivés d'Ukraine.

Le gouvernement belge a déclaré lundi qu'il allait demander des "éclaircissements" à Kiev sur les informations faisant état de l'usage d'armes de fabrication belge pendant ces incursions en Russie.