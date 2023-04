Les amateurs du design italien de retour au Salon du meuble de Milan

"Nous avons eu une très forte demande de la part des acheteurs chinois. Les meubles made in Italy exercent un grand attrait sur eux. C'est un symbole de statut social, synonyme de prestige et d'élégance", a déclaré à l'AFP Maria Porro, présidente du Salone del Mobile.

Prestigieuse vitrine du design italien et international, le Salon du meuble de Milan a ouvert mardi ses portes, marqué par le grand retour des visiteurs chinois après la pandémie de coronavirus.

A l'inverse, les Russes, qui occupaient avant la guerre en Ukraine la deuxième place des visiteurs étrangers du salon derrière les Chinois, avec plus de 15.600 participants en 2019, seront quasiment absents.

"Il y aura des Russes qui vivent hors de Russie. Ils apprécient, eux aussi, beaucoup les meubles italiens, en particulier les plus classiques et les plus luxueux", explique Mme Porro.

Après avoir accueilli 262.608 visiteurs en provenance de 173 pays en 2022, le salon ouvrira ses portes jusqu'à dimanche à 1.962 exposants, dont 550 jeunes designers de moins de 35 ans, sur une surface de plus de 170.000 m2.