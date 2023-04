"Elle est convaincue qu'elle parle avec Patrick Bruel": Jean-Luc tente de sortir sa femme d'une arnaque aux sentiments

Muriel est victime d’une arnaque aux sentiments: n escroc se fait passer pour son chanteur préféré, Patrick Bruel, et lui soutire de l’argent depuis des semaines. Au total, environ 9.000 euros ont disparu des comptes de Muriel...

"Ma femme est depuis plusieurs mois sous l'emprise d'une arnaque aux sentiments." C'est un véritable appel à l'aide. Jean-Luc, habitant de la province de Liège, nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous pour nous faire part de son désarroi face à la situation que vit sa femme. Elle est sous l'emprise d'un escroc qui lui soutire de l'argent depuis des mois en se faisant passer pour son chanteur préféré. "Elle est convaincue qu'elle parle avec le chanteur Patrick Bruel". Tout commence lors d'une hospitalisation de Muriel, la femme de Jean-Luc. "Je me suis rendu compte de cela tout à fait par hasard. Lors d'une stupide chute, ma femme a dû être transportée à l'hôpital pour pouvoir être opérée d'une fracture. Son état était tel qu'elle avait bloqué son téléphone. On a dû le débloquer, et c'est en affichant son contenu qu'on a découvert le pot aux roses."

Ecoutez madame, c'est une arnaque, ne croyez pas ce qu'on vous dit! Mots doux et déclarations d'amour se mêlent à des demandes d'argent. Le prétendu Patrick Bruel envoie régulièrement des liens sur lesquels Muriel doit cliquer pour ensuite verser de l'argent. Au total, près de 9.000 euros lui sont soutirés. Quand Jean-Luc découvre le contenu des échanges, il tombe des nues. Il tente de raisonner Muriel, mais il fait face à un mur. Il sollicite de l'aide extérieure : "Je suis allé trouver la police, un bureau d'aide juridique, j'en ai discuté au greffe du tribunal, etc. J'ai pris plein de renseignements sur différents sites. Tout le monde me dit : c'est une arnaque, il n'y a aucune discussion possible". Tous ces gens m'ont prodigué des conseils. Et puisqu'elle était hospitalisée, plein de gens, médecins, infirmiers, le service social sont allés lui parler… Ils sont allés lui dire l'un après l'autre: Ecoutez madame, c'est une arnaque, ne croyez pas ce qu'on vous dit! Rien n'y fait", déplore Jean-Luc.

Détresse psychologique Si Muriel ne parvient pas à ouvrir les yeux sur l'arnaque dont elle est victime, c'est avant tout dû à son état psychologique, selon Jean-Luc: " Pour moi, l'arnaqueur essaie d'avoir de l'argent en profitant de la naïveté et de sa détresse émotionnelle vu qu'elle est malade. La maladie la restreint dans toutes ses occupations. Elle n'a pas de problèmes mentaux. Elle est dépressive, en manque d'amour, d'affection, d'histoire." Antonini Damiano est médecin au service psychiatrie du CHU Brugmann. Des cas similaires à Muriel, il en a déjà traité. " Bien souvent, au niveau psychologique, ce sont des personnes qui ont tendance à mettre le besoin de l'autre avant le sien. C'est ce qu'on pourrait définir souvent comme étant le bon citoyen qui est respectueux de la loi, qui ne veut pas nuire." Antonini Damiano explique qu'il existe des facteurs communs chez les victimes : "La perception d'être seule, une mauvaise estime de soi."

"Triple deuil" L'escroc exploite aussi un moment "de grands changements positifs ou négatifs comme la retraite, un nouvel emploi, un changement de ville, un diagnostic médical important, un divorce aussi très souvent. À la fin, la personne est vulnérable et a besoin de réconfort." Et pour le spécialiste, le retour à la réalité risque d'être compliqué. Il parle même d'un triple "deuil": "Il va y avoir non seulement le deuil de la personne aimée qui n'est plus là puisqu'elle est fausse. Mais elle aura aussi tout le deuil de l'argent donné. Il y a aussi l'estime de soi-même qui prend un coup considérable." Ils se font passer pour moi L'arnaque aux sentiments dont est victime Muriel n'est pas inconnue des services de police. Olivier Bogaert, expert en sécurité à la Computer Crime Unit, appelle à la prudence : "Il faut toujours faire une vérification", invitant à taper sur internet le nom de la personne, en l'occurrence Patrick Bruel, associé au mot "Arnaque". Les résultats obtenus auraient dû éveiller les soupçons. L'équipe de Patrick Bruel confirme par ailleurs que le chanteur ne demande jamais d'argent à ses fans. Il y a quelques mois, dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, le chanteur avait tenu à mettre en garde son public : "Faites attention aux faux comptes, ça n'arrête pas. Ils se font passer pour moi et vous réclament de l'argent après avoir entretenu une conversation ou quelque chose", expliquait le chanteur. À lire aussi Notre Premier ministre impliqué dans une arnaque aux cryptomonnaies ? "C’est le jeu du chat et de la souris" Olivier Bogaert invite les personnes lésées dans ce type de situation à porter plainte: "Dans ce cas-là, apportez un maximum de documents à la zone de police de votre domicile. De cette manière, des recherches pourront être effectuées par rapport à l'auteur." Pour ce qui est des proches, souvent démunis face à une situation pareille, il est conseillé de toujours garder un lien avec la victime. Le docteur Antonini Damiano, développe: "La première chose à faire, c'est évidemment d'ouvrir la conversation d'une façon non jugeante. C'est ça dont de la victime a le plus peur, c'est d'être jugée par ses proches, d'être infantilisée et d'être traitée de stupide, de naïve. C'est vraiment important de leur faire comprendre que ça peut arriver. Ça a été un moment de faiblesse."