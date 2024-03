Les attaques russes en Ukraine ralentissent, selon Londres

Les attaques russes dans l'est de l'Ukraine ont été plus lentes ces dernières semaines, a indiqué jeudi le ministère britannique de la Défense. Cela peut en partie s'expliquer par les pertes conséquentes de soldats russes dans la tentative de prise de la ville d'Avdiïvka. La situation reste plutôt instable, car les soldats ukrainiens ont eu des problèmes pour maintenir leurs positions à cause d'un manque de munitions et d'hommes.