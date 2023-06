Les jésuites excluent un prêtre slovène accusé d'agressions sexuelles

L'ordre des jésuites, auquel appartient le pape François, a annoncé jeudi avoir exclu un influent prêtre et artiste slovène accusé d'avoir exercé des violences sexuelles et psychologiques sur des femmes pendant une trentaine d'années.

Marko Rupnik, 68 ans, théologien et mosaïste de renommée mondiale, est accusé d'"abus spirituels, psychologiques et sexuels" sur des femmes adultes, dont des religieuses, entre le milieu des années 1980 et 2018, un dossier qui a éclaboussé l'Eglise catholique.

Le prêtre dispose de 30 jours pour faire appel.