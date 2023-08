Les Pays-Bas et le Danemark s'engagent à livrer des F16 à l'Ukraine

Pendant son discours, M. Rutte a officialisé la livraison de F-16 néerlandais à l'Ukraine, précisant que les Pays-Bas possèdent à ce stade 42 appareils de ce type mais qu'il devra s'entretenir avec ses partenaires internationaux avant de décider du nombre exact à fournir à Kiev. "Les Pays-Bas et le Danemark s'engagent à transférer des F-16 à l'Ukraine une fois que les conditions d'un tel transfert seront remplies", a-t-il déclaré, aux côtés de M. Zelensky qui avait atterri plus tôt dimanche dans la base militaire néerlandaise de Eindhoven, dans le Sud des Pays-Bas, après une visite en Suède.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le Premier ministre néerlandais démissionnaire Mark Rutte ont tenu une conférence de presse dimanche, sur une base de l'armée de l'air néerlandaise à Eindhoven, deux jours après le feu vert des Etats-Unis à la fourniture à Kiev par les Pays-Bas d'avions de combat américains F-16.

"Le troisième point pour aujourd'hui est absolument historique, puissant et motivant pour nous. Il s'agit d'une nouvelle étape vers le renforcement du bouclier aérien de l'Ukraine", lui a répondu M. Zelensky. Les F-16 néerlandais "pour l'Ukraine afin de protéger notre peuple de la terreur russe" sont l'objet principal de la visite selon le président ukrainien.

Reste à former les pilotes

La confirmation et les détails de la livraison par les Pays-Bas à l'Ukraine des appareils ne sont pas encore connus. Les Etats-Unis ont approuvé vendredi l'envoi par le Danemark et les Pays-Bas d'avions de combat F-16 à l'Ukraine une fois les pilotes ukrainiens formés. Cette formation, par une coalition de onze pays, devait commencer ce mois-ci et des responsables ont dit espérer que les pilotes soient prêts d'ici le début de 2024.