Les salariés de l'automobile se mobilisent à Bruxelles contre les fermetures d'usines

"On devait être une usine pilote, mais on a été piloté pour aller dans le mur", grince Karim Chawki, salarié d'Audi rencontré par l'AFP sur un piquet de grève devant le bâtiment, dans la commune bruxelloise de Forest.

A Bruxelles, l'humeur oscille entre colère et désarroi depuis l'annonce début juillet par Audi, filiale de Volkswagen, de l'arrêt prochain de la production du SUV Q8 e-tron, en raison du déclin des commandes pour ce modèle haut de gamme de voiture électrique.

Cette manifestation intervient au moment où la question de la concurrence des voitures électriques provenant de Chine est brûlante, et où l'Union européenne se divise sur l'opportunité d'imposer des surtaxes au risque de provoquer des représailles commerciales de Pékin.

"Ils nous parlent de repreneurs, on ne sait toujours rien. On se sent lâchés", enchaîne Régis Lauwereyns, employé à l'atelier peinture.

La direction a confirmé début septembre qu'aucune autre voiture du groupe VW ne serait fabriquée dans l'usine après la sortie des dernières Q8 e-tron l'an prochain.

Une fin synonyme de pertes d'emplois par milliers puisque ce modèle est depuis des années le seul assemblé à Audi-Forest.

Sur le site, le travail n'a pas repris début septembre, après la pause estivale, et le conflit s'est envenimé quand des salariés en grève ont subtilisé les clés de 200 voitures pour empêcher leur sortie de l'usine. Ils les ont finalement restituées.