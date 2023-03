L'Euro Space Center inaugure une nouvelle exposition consacrée à la planète Mars

L'Euro Space Center, situé à Libin, dans la province de Luxembourg, lance une exposition consacrée à la planète rouge intitulée "Discover Mars", a-t-il annoncé jeudi. De nombreuses activités seront proposées aux visiteurs lors de son inauguration, qui aura lieu ces 18 et 19 mars.

Afin d'améliorer leurs connaissances sur cette planète, les visiteurs pourront mener des expériences "martiennes" comme ressentir un courant d'air de 75 kilomètres/heure sur Mars, écouter le bruit qu'y ferait une bicyclette, un camion ou sa propre voix ou encore comparer le poids d'un même objet sur Terre et sur Mars.

Lors de ce weekend d'inauguration, une conférence intitulée "A la conquête de la planète rouge" et de nombreuses activités seront organisées. Parmi elles, un atelier proposera aux plus jeunes de fabriquer une base martienne en papier. Les astronautes en herbe pourront également apprendre à observer la planète rouge avec des jumelles et des télescopes ou à programmer leur propre robot mobile pour explorer les lieux. Enfin, les visiteurs pourront rêver en écoutant un conte martien.