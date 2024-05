L'Eurotunnel fête ses 30 ans: quel bilan tirer pour ce projet qui a coûté 10 milliards d'euros?

Le chantier monumental a coûté plus de 10 milliards d'euros, mais a également suscité des inquiétudes au début de sa construction. Des inquiétudes qui se sont exprimées des deux côtés de la frontière, avec des préoccupations liées à la sécurité et à l'impact sur les relations entre les pays.

Malgré les défis techniques, logistiques et financiers, l'Eurotunnel a finalement été inauguré en 1994, symbolisant une avancée historique dans les relations entre la France et la Grande-Bretagne. Depuis, il a accueilli des centaines de millions de voyageurs, offrant une liaison rapide et efficace entre les deux nations malgré les incidents et les obstacles rencontrés au fil des années.