L'Italie déclare l'état d'urgence pour faire face à l'augmentation du nombre de migrants

Le gouvernement italien a déclaré mardi l'état d'urgence pour tenter de faire face au nombre grandissant de migrants arrivés sur son territoire ces dernières semaines via la mer Méditerranée.

L'état d'urgence sera en vigueur pendant six mois et quelque cinq millions d'euros seront débloqués pour les régions du sud du pays les plus concernées par les arrivées massives, a indiqué le cabinet de la Première ministre italienne Giorgia Meloni.

D'après l'agence de presse Ansa, l'état d'urgence devrait, entre autres, faciliter la mise en place de nouveaux centres d'accueil.