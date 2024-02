Loena Hendrickx reçoit le prix de la plus belle tenue

Loena Hendrickx a reçu le prix de la plus belle tenue dimanche lors du gala des ISU Skating Awards à Zurich. La championne d'Europe a été récompensée pour la tenue noire qu'elle porte lors des grandes compétitions, une tenue qu'elle a elle-même conçue, avec son frère et entraîneur Jorik et son entraîneur Adam Solya.