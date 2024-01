L'ONU s'inquiète d'un ralentissement de l'aide humanitaire vers l'Ukraine

"Des frappes aériennes secouent le pays tous les jours, principalement sur les lignes de front et dans les villes. Et à chaque fois qu'elles frappent, elles apportent la destruction et affectent la vie des civils. De nombreuses personnes se retrouvent alors sans-abri et sont contraintes à l'exil", a expliqué le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés Filippo Grandi à l'agence de presse allemande DPA.

Le responsable de l'UNHCR a visité divers projets d'aide aux réfugiés dans les villes ukrainiennes d'Odessa, Kryvyï Rih, Dnipro, Kharkiv et Kiev.