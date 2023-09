L'UE fournit 5 millions d'euros d'aide humanitaire en Arménie et au Haut-Karabakh

L'Union européenne a décidé de décaisser 4,5 millions d'euros d'aide humanitaire en plus de l'aide d'urgence de 500.000 euros annoncée la semaine dernière pour répondre aux besoins croissants résultant de la crise du Haut-Karabakh.

"L'escalade du conflit et le cessez-le-feu qui a suivi vont probablement déclencher un exode de personnes du Haut-Karabakh vers l'Arménie, quelque 13.500 réfugiés ayant déjà franchi la frontière. Dans le même temps, une importante pénurie alimentaire et un manque d'accès à l'électricité et à l'eau sont enregistrés dans l'enclave du Haut-Karabakh", rappelle la Commission dans un communiqué.

L'aide est destinée aux personnes déplacées du Haut-Karabakh vers l'Arménie et sera fournie par différents partenaires humanitaires de l'UE opérant en Arménie, afin d'atteindre environ 25.000 personnes. La priorité est de fournir une aide en espèces, des abris, la sécurité alimentaire et une aide aux moyens de subsistance.