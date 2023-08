Nouvelles livraisons d'armes américaines à l'Ukraine

Ces armes, qui seront directement prélevées des stocks existants, incluent des munitions pour les systèmes anti-aériens Patriot et les systèmes d'artillerie Himars, ainsi que des millions d'obus, cartouches et grenades, et de l'équipement de déminage.

En juin, le Pentagone avait révélé disposer de plus de six milliards de dollars supplémentaires pour envoyer du matériel militaire à l'Ukraine en raison d'une erreur comptable dans le calcul de la valeur des armes envoyées.