Pékin fournit une "aide létale" à la Russie, accuse Londres

"Les services de renseignement de la défense américaine et britannique sont en mesure de révéler qu'une aide létale est actuellement acheminée de la Chine vers la Russie et l'Ukraine", a-t-il dit.

"Nous avons la preuve que la Russie et la Chine collaborent à l'élaboration d'équipements de combat destinés à être utilisés en Ukraine", a-t-il déclaré dans un discours prononcé lors de la Conférence de défense de Londres.

M. Shapps a prévenu que l'Otan devait "se réveiller" et augmenter les dépenses de défense à l'échelle de l'alliance.

Il a affirmé que les États démocratiques devraient "défendre haut et fort" les libertés qui dépendent de l'ordre international, ce qui signifie que "nous avons besoin de plus d'alliés et de partenaires" dans le monde entier.

"Il est temps que le monde se réveille. Et cela signifie qu'il faut traduire ce moment en plans et capacités concrets. Et cela commence par jeter les bases d'une augmentation, à l'échelle de l'alliance, des dépenses consacrées à notre force de dissuasion collective", a-t-il fait valoir.