Equitation: la star britannique Charlotte Dujardin se retire des JO invoquant "une erreur de jugement"

"La Fédération équestre internationale (FEI) a ouvert une enquête et j'ai pris la décision de me retirer de toutes les compétitions, y compris les Jeux olympiques de Paris, le temps que le processus se mette en place", ajoute la cavalière de 39 ans sans préciser le contenu de la vidéo.

"Ce qui s'est passé ne me correspond pas et ne reflète pas la façon dont j'entraîne mes chevaux ou dont je coache mes élèves, mais il n'y a pas d'excuse. J'ai profondément honte et j'aurais dû donner un meilleur exemple à ce moment-là" poursuit Dujardin.

"Je suis sincèrement désolée pour mes actions et dévastée d'avoir laissé tomber tout le monde, y compris l'équipe de Grande-Bretagne, les fans et les sponsors. Je coopérerai pleinement avec la FEI, la Fédération équestre britannique et le dressage britannique au cours de leurs enquêtes, et je ne ferai aucun commentaire tant que le processus ne sera pas terminé", explique-t-elle.