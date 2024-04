Plus de 286 milliards d'euros de recettes échappent chaque année aux pays de l'UE

Oxfam a calculé ce que rapporterait un impôt européen sur la fortune allant jusqu'à 5%. Selon l'ONG, les 1% les plus riches d'Europe détiennent près de la moitié de la richesse financière du continent. Pour ce faire, Oxfam a pris en compte non seulement les dépôts bancaires et les actions, mais aussi les obligations et les prêts.

Les Européens les plus riches sont également les plus grands pollueurs, selon Oxfam. "Une personne faisant partie des 1 % les plus riches émet en moyenne 14 fois plus de CO2 qu'une personne faisant partie des 50 % les plus pauvres", affirme l'ONG. "Un impôt européen sur la fortune pourrait également s'attaquer aux émissions excessives des plus riches en investissant l'argent dans les services publics et les objectifs climatiques.