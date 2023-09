"Quatre fois ce qu'on a eu sur la vallée de la Vesdre en 3 jours": des précipitations exceptionnelles touchent la Grèce depuis 36h

La Grèce est confrontée à des pluies record qui ont fait 2 morts. Il est tombé entre 6 et 800 millimètres d'eau au m² en 24H. Principalement dans la région de Volos dans le centre. Des inondations sans précédent.

Il est tombé jusqu’à 780 mm de pluie au mètre carré. Des quantités astronomiques selon ce climatologue. "En juillet 2021, autour de la région de Verviers, on était entre 150 et 200 millimètres en moyenne", explique-t-il. "Ici, on est à 4 fois ce qu'on a eu sur la vallée de la Vesdre en trois jours. Alors qu'on est que 36h du début des précipitations."

"Personne n'a jamais vu cela"

À Volos, une ville à 300 km au Nord-Ouest d’Athènes. Ce n’est que destruction et désolation. "Personne n'a jamais vu cela", dit un habitant. "Pas seulement à Volos. Pas seulement en Grèce. Mais peut-être même en Europe."