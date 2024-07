Royaume-Uni: deux enfants tués dans une attaque au couteau dans une école de danse

La police a arrêté un adolescent de 17 ans et a indiqué écarter à ce stade un mobile terroriste, estimant que les motivations de l'agresseur présumé restaient "incertaines" à ce stade.

Une activité pour enfants qui tourne au carnage: deux enfants sont morts et onze personnes, dont neuf enfants, ont été blessées lundi lors d'une "attaque au couteau" dans une école de danse du nord-ouest de l'Angleterre.

L'attaque s'est produite lundi un peu avant midi (11H00 GMT) dans la petite ville côtière de Southport, à une vingtaine de kilomètres au nord de Liverpool.

"Les enfants assistaient à un événement sur le thème de (la chanteuse américaine) Taylor Swift dans une école de danse quand l'assaillant, armé d'un couteau, est entré dans le bâtiment et a commencé à attaquer les enfants à l'intérieur", a détaillé la responsable de la police du Merseyside, Serena Kennedy, lors d'une conférence de presse en fin de journée.

Evoquant une "attaque féroce", elle a égrené le lourd bilan: deux enfants tués, neuf autres blessés dont six dans un état "critique" et deux adultes également blessés et dans un état grave, probablement en tentant de "protéger" les enfants.