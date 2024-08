Royaume-Uni: nouvelles manifestations sous surveillance après les émeutes de Sunderland

Aucun acte violent n'était pour l'instant signalé.

L'inquiétude est notamment vive du côté des responsables religieux musulmans, alors qu'une mosquée a été prise pour cible à Sunderland, comme à Southport (nord-ouest de l'Angleterre) lors de précédents heurts mardi.

Plus de trente appels à manifester ont été lancés dans le Royaume-Uni, la plupart répondant au mot d'ordre anti-immigration "Enough is enough" (Trop c'est trop), largement diffusé sur les réseaux sociaux, selon un recensement de l'association de lutte contre le racisme Hope Not Hate (L'espoir pas la haine).

Ces appels interviennent après l'attaque au couteau qui a coûté la vie à trois fillettes à Southport lundi et après que des rumeurs et des fausses informations ont abondamment circulé sur la religion et l'identité de l'agresseur présumé, Axel Rudakubana, un adolescent de 17 ans.