Le record d'embouteillages battu en France: plus de 1000 kilomètres de bouchons cumulés

Au plus fort du samedi noir sur les routes européennes, 1.054 kilomètres d'embouteillages ont été observés en France, soit près de 100 kilomètres de plus que le même jour l'année dernière et 300 kilomètres de plus que le week-end précédent, a indiqué l'organisation de mobilité VAB. Le cap des 1.000 kilomètres a été dépassé pour la première fois cette année.

Contrairement au week-end dernier et donc au premier samedi noir des vacances d'été, beaucoup de monde a emprunté les routes européennes. Au plus fort de la journée, vers 12 h 20, on comptait 1054 kilomètres de bouchons uniquement en France. Trois heures d'embouteillages ont notamment été recensées sur l'A7 - l'"autoroute du soleil" entre Lyon et Orange. En raison du retour de vacances, plus d'une heure d'attente était également observée dans l'autre direction. Les automobilistes ont également été immobilisés sur d'autres grands axes en France. Il y avait notamment deux heures et demie d'embouteillages sur l'A9 en direction de la frontière espagnole et sur l'A10 entre Paris et Bordeaux.