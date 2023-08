Russie: le PIB progresse de +4,9% au 2T, première depuis plus d'un an

Face à cette situation qui s'est prolongée ces dernières semaines, la Banque centrale russe (BCR) a d'ailleurs été poussé à relever son taux directeur à 8,5% - le moyen le plus évident pour lutter contre la hausse des prix - et elle a suspendu depuis jeudi et ce, jusqu'à la fin de l'année, ses achats de devises étrangères sur le marché national des changes.

Le chômage, à un niveau très faible de 3,1% en juin, reflète, lui, une contraction de la force de travail liée aux conséquences de l'intervention militaire en Ukraine, qui se sont superposées à une crise démographique, phénomène durable depuis la fin des années 1990.