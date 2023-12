Tension au Sommet européen: Viktor Orbàn, le Premier ministre hongrois, réticent à aider davantage l'Ukraine

Viktor Orbàn met la pression sur les 27. Dès son arrivée au Sommet européen, il a annoncé être contre un processus d'adhésion de l'Ukraine à l'UE et il menace de mettre son veto sur le rallongement de l'enveloppe budgétaire réservée au pays en guerre. Cette enveloppe comprend notamment une aide de 50 milliards d'euros pour l'Ukraine qui en "plus que jamais besoin", selon notre journaliste. "La situation militaire reste délicate sur place."

Viktor Orbàn, le Premier ministre hongrois, bloque les discussions pour les aides envers l'Ukraine ce jeudi au Sommet européen. Selon Sébastien Rosenfeld, notre envoyé spécial sur place pour RTL info, le dirigeant ferait du chantage au niveau de l'Europe et réclame plus d'argent. Cet argent réclamé a été bloqué par l'Europe en raison de la politique menée dans son pays.



Le dirigeant hongrois négocierait donc sa bonne volonté contre plus d'argent. La Commission européenne a déjà débloqué hier 10 milliards d'euros en saluant de ses efforts mais il reste 11 milliards d'euros dans les caisses. Obràn compte donc utiliser son veto comme arme diplomatique, pour mettre la pression sur ses partenaires.

Alexander de Croo arbitre?



À côté de lui pendant le Sommet européen, Alexander de Croo va tenter de le raisonner. "Je ne pense pas que ce soit à lui de faire des leçons, et s'il y a des pays qui ne respectent pas toujours les règles européennes, celui-là en fait partie", a lâché le Premier ministre belge, qui compte parler directement à Viktor Obràn. "Il y a eu beaucoup trop de lettres ouvertes et d'interviews, c'est bien que l'on se voit à table. Écoutons-nous. Cette unité européenne est cruciale. Si on ne montre pas ça maintenant, ça donne le signal que les 27 ne sont plus unis dans tous nos efforts pour protéger notre population européenne contre une menace qui provient de la Russie. "