"Un miracle que nous soyons en vie": la voiture de ces deux personnes a été engloutie par un trou géant à Naples

"C’est un miracle que nous soyons en vie, cela aurait pu aller beaucoup, beaucoup plus mal", a déclaré Giulio Delle Donne, l’un des deux jeunes qui est également conseiller municipal.

"Nous sommes vivants grâce à la réponse rapide du personnel militaire de l’armée. Moins d’une seconde après, un arbre est tombé dans le gouffre et un tuyau d’eau s’est brisé. Trois soldats sont venus et nous ont sauvés."

On ignore encore les causes de cet accident dont les retombées auraient pu être bien plus graves. Le parquet de Naples a ouvert une enquête.