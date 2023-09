Un policier tué, un autre blessé, dans une attaque au Kosovo

Un policier a été tué et un autre blessé tôt dimanche près de la frontière serbe par des attaquants lourdement armés, a indiqué la police dans un communiqué.

Les deux hommes patrouillaient près d'une route qu'on leur avait signalée comme bloquée lorsque "l'unité de police a été attaquée depuis différentes positions à l'arme lourde, notamment des grenades", précise le communiqué.

Le Premier ministre du Kosovo, Albin Kurti, a immédiatement fustigé une attaque "menée par des professionnels, masqués et équipés d'armes lourde. Nous condamnons cette attaque criminelle et terroriste", a-t-il écrit sur les réseaux sociaux. "Le crime organisé, avec un soutien financier et logistique de responsables de Belgrade attaque notre pays".