Un policier ukrainien qui a collaboré avec les Russes perd la vie dans une zone occupée

Deux policiers ont été blessés et hospitalisés, l'un d'eux est ensuite mort à l'hôpital, selon le site internet de cette administration qui a diffusé une vidéo montrant une fourgonnette et une voiture endommagées par l'explosion et des taches de sang sur le sol à proximité.

Le maire en exil de Melitopol, Ivan Fedorov, a affirmé sur Telegram que l'homme tué était un "collaborateur".

Selon lui, il s'agit d'Oleksandre Michtchenko, l'ancien chef de la police d'une localité située près de Melitopol qui "est non seulement passé lui-même du côté de l'ennemi mais a aussi a convaincu ses collègues de devenir des traîtres".