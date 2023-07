"Une histoire sans faim?": la Foire agricole de Libramont de retour pour une 87e édition

Durant deux jours (jeudi et vendredi), des porteurs de projets, coachés par des mentors, travaillent à l'émergence d'idées innovantes pour l'agriculture, dans l'espoir de décrocher une dotation et un accompagnement en vue d'une possible commercialisation.

La Foire de Libramont attire bon an mal an quelque 200.000 visiteurs, ce qui en fait la "plus grande foire en plein air d'Europe", selon ses organisateurs. A nouveau, l'évènement devrait pleinement jouer son rôle de vitrine du monde agricole, de lieu d'inspiration et d'échanges alors que les crises (sanitaires, environnementales, climatiques, géopolitiques, énergétiques...) se succèdent, sans épargner le monde agricole.